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    ​Премьер-министр: Формирующееся между Грузией и Азербайджаном стратегическое партнерство представляет для нас важное значение

    Грузия намерена и в дальнейшем продолжать активную деятельность на пути укрепления и углубления тесных связей с Азербайджаном

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики - 28 Мая.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Разрешите сердечно поздравить Вас с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики и пожелать успехов на пути дальнейшего развития страны.

    Мы с чувством удовлетворения следим за развитием, укреплением Азербайджана, проводимыми работами на пути государственного созидания.

    Текущий год также является для Азербайджана знаменательным - в ближайшие дни в Азербайджане пройдут первые Европейские игры.

    Формирующееся между Грузией и Азербайджаном стратегическое партнерство представляет для нас важное значение. Хотелось бы особо подчеркнуть наши совместные усилия в процессе реализации представляющих глобальное значение энергетических и транспортных проектов.

    Хочу Вас заверить, что Грузия и в дальнейшем намерена продолжать активную деятельность на пути укрепления и углубления тесных связей с Азербайджаном.

    В этот знаменательный день вновь передаю Вам свои искренние поздравления и желаю братскому азербайджанскому народу успехов". 

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