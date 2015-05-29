​Премьер-министр: Формирующееся между Грузией и Азербайджаном стратегическое партнерство представляет для нас важное значение

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Разрешите сердечно поздравить Вас с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики и пожелать успехов на пути дальнейшего развития страны.

Мы с чувством удовлетворения следим за развитием, укреплением Азербайджана, проводимыми работами на пути государственного созидания.

Текущий год также является для Азербайджана знаменательным - в ближайшие дни в Азербайджане пройдут первые Европейские игры.

Формирующееся между Грузией и Азербайджаном стратегическое партнерство представляет для нас важное значение. Хотелось бы особо подчеркнуть наши совместные усилия в процессе реализации представляющих глобальное значение энергетических и транспортных проектов.

Хочу Вас заверить, что Грузия и в дальнейшем намерена продолжать активную деятельность на пути укрепления и углубления тесных связей с Азербайджаном.

В этот знаменательный день вновь передаю Вам свои искренние поздравления и желаю братскому азербайджанскому народу успехов".