Премьер-министр Болгарии посетит Баку

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в марте посетит с визитом Баку.

Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

Премьер-министр примет участие в предстоящем 14-16 марта VII Глобальном бакинском форуме.

Отметим, что в VII Глобальном бакинском форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. Тема нынешнего форума - "Новая мировая внешняя политика". В мероприятии ожидается участие действующих глав государств и правительств ряда стран.