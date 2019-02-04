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    Премьер-министр Болгарии посетит Баку

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в марте посетит с визитом Баку.

    Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви. 

    Премьер-министр примет участие в предстоящем 14-16 марта VII Глобальном бакинском форуме.

    Отметим, что в VII Глобальном бакинском форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. Тема нынешнего форума - "Новая мировая внешняя политика". В мероприятии ожидается участие действующих глав государств и правительств ряда стран.

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