Премьер-министр Болгарии посетит Баку

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в марте посетит с визитом Баку.
Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.
Премьер-министр примет участие в предстоящем 14-16 марта VII Глобальном бакинском форуме.
Отметим, что в VII Глобальном бакинском форуме ожидается участие 450 гостей из более 70 стран мира. Тема нынешнего форума - "Новая мировая внешняя политика". В мероприятии ожидается участие действующих глав государств и правительств ряда стран.
Tural AsadiАвтор новости