Премьер-министр Азербайджана встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 18 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Как сообщает Report, поздравив Рашида Мередова по случаю приближающегося национального праздника Туркменистана – Дня независимости, Новруз Мамедов отметил развитие связей между Азербайджаном и Туркменистаном в различных сферах. Премьер-министр Новруз Мамедов довел до внимания наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами, подчеркнул важность визита Рашида Мередова с точки зрения углубления наших связей. «Развиваются связи в политической сфере. Подобные визиты, наряду с деятельностью азербайджано-туркменской межправительственной комиссии, межпарламентских групп дружбы, наших посольств, также вносят вклад в углубление отношений», - сказал премьер-министр Новруз Мамедов.

Отметив наличие хорошего потенциала для дальнейшего развития совместными усилиями связей между двумя странами в экономической области, премьер-министр Азербайджана подчеркнул, что существуют хорошие возможности для грузоперевозок посредством железной дороги и морского транспорта, сотрудничества в энергетической сфере.

Сообщив, что прибыл в Баку с целью проведения двусторонних консультаций между министерствами иностранных дел наших стран, Рашид Мередов выразил удовлетворение пребыванием в братском Азербайджане, передал поздравления по случаю Дня государственной независимости нашей страны.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с возможностями проведения между Азербайджаном и Туркменистаном взаимных дней культуры и совместных ковровых выставок, а также другими вопросами, представляющими интерес.