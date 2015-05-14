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    Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Вьетнама

    На встрече провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде принял 14 мая делегацию во главе с находящимся с официальным визитом в Азербайджане президентом Вьетнама Чыонг Тан Шанг.

    Как сообщает Report, заявив о высоком уровне азербайджано-вьетнамских отношений, Артур Раси-заде отметил, что связи между нашими странами опираются на глубокие исторические корни.

    Премьер-министр заявил, что Азербайджан осуществляет крупные энергопроекты регионального и мирового значения.

    Кроме того, Азербайджан уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора.

    На встрече президент Вьетнама был проинформирован об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

    Высоко оценив достигнутые Азербайджаном за последние годы экономические успехи, Чыонг Тан Шанг отметил о наличии между двумя странами большого потенциала для развития сотрудничества во многих сферах.

    На встрече провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.

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