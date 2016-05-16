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    Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Грузии

    Георгий Маргвелашвили отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии

    Тбилиси. 16 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Грузии премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили. 

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-грузинских отношений, деятельности энергетического коридора Запад-Восток, а также другим энергетическим проектам, осуществляемым в регионе. 

    Президент Георгий Маргвелашвили отметил, что  Азербайджан является стратегическим партнером Грузии: "Грузия заинтересована в развитии и укреплении этих отношений".

    Артур Раси-заде подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Грузией всегда находились на высоком уровне, развиваются дружеские отношения, и что подобные энергетические проекты служат интересам обеих государств. 

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