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    Премьер-министр Азербайджана поздравил пакистанского коллегу

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов поздравил Имран Хана с избранием на пост премьера Пакистана.

    Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, в поздравительном послании Новруз Мамедов отметил, что между двумя братскими народами Азербайджана и Пакистана существует тесная связь, которая заложила крепкую основу двусторонних стратегических отношений.

    Кроме того, он пожелал новоизбранному коллеге удачи в его будущей деятельности во благо народа Пакистана. 

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