Премьер-министр Азербайджана обсудил с дипломатическим советником президента Франции вопросы сотрудничества

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Елисейском дворце в Париже состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Филиппом Этьеном. Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Напомним, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов находится с визитом во Франции.