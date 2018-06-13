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    Премьер-министр Азербайджана обсудил с дипломатическим советником президента Франции вопросы сотрудничества

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Елисейском дворце в Париже состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова с дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона Филиппом Этьеном. Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по  актуальным региональным и международным вопросам, обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

    Напомним, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов находится с визитом во Франции. 

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