Премьер-министр: Азербайджан выбрал путь более тесных связей, сотрудничества с Западом

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет стратегическое значение как с точки зрения человеческих ресурсов, так и природных богатств".

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на церемонии открытия регионального форума CAMCA.

"Азербайджан расположен в одном из самых сложных регионов мира, и стратегически значим как с точки зрения человеческих ресурсов, так и природных богатств. В последние годы Азербайджан выбрал путь более тесных связей, сотрудничества с Западом. Хотя мы не видим сильной политической поддержки, в этом направлении проводятся большие работы", - сказал он.

По словам Новруза Мамедова, в Азербайджане также предприняты большие шаги касательно межрелигиозного взаимопонимания:

"Несмотря на это, западные СМИ пытаются раздувать любую незначительную проблему в Азербайджане. Однако за 25 лет не написано ни одной фундаментальной статьи об азербайджанских беженцах".