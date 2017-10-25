Премьер-министр Артур Раси-заде встретился с президентом Панафриканского парламента

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с членами делегации Панафриканского парламента во главе с Роджером Нкодо Дангом, которые прибыли с визитом в Азербайджан.

Как передает Report, премьер-министр выразил уверенность, что первый визит президента Панафриканского парламента в Азербайджан будет успешным началом взаимного полезного сотрудничества. А.Раси-заде отметил, что торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сферы имеют обширный потенциал для постоянного развития в отношениях между Азербайджаном и Африканским Союзом.

Для установления деловых связей между Азербайджаном и Африканским Союзом наряду с созданием правовой базы, по мнению премьер-министра, важно проведение бизнес-форумов, конференций, различных выставок.

Отметив интерес ко всестороннему сотрудничеству Панафриканского парламента с Азербайджаном, президент Роджер Нкодо Данг подробно проинформировал собеседника о встречах, проведенных в рамках визита.

Он особо отметил большой интерес членов делегации, проявленный во время их знакомства с азербайджанским брендом, моделью “АСАН хидмет“ (ASAN xidmət), созданными там условиями и образцовым принципом работы. С благодарностью подчеркнув тот факт, что в Азербайджане отучились сотни африканских студентов, глава делегации с удовлетворением отметил условия, созданные для африканских студентов в учебных комплексах, встречу с ними.

Во время встречи были обсуждены и ряд других вопросов.