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    ​Премьер-министр Грузии посетит Азербайджан

    Грузинская делегация примет участие в заседании межправительственной комиссии Грузия-Азербайджан

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит Азербайджан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, грузинская делегация примет участие в заседании межправительственной комиссии Грузия-Азербайджан.

    "В конце мая, в первой декаде лета, Азербайджан пригласил с официальным визитом премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и в рамках этой встречи планируется проведение очередного заседания межправкомиссии Грузия-Азербайджан. Комиссией с обеих сторон руководят премьер-министры. Сейчас мы активно готовимся к визиту премьера Грузии и проведению заседания", - заявил посол Азербайджана в Грузии.

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