​Премьер-министр Грузии посетит Азербайджан

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, грузинская делегация примет участие в заседании межправительственной комиссии Грузия-Азербайджан.

"В конце мая, в первой декаде лета, Азербайджан пригласил с официальным визитом премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и в рамках этой встречи планируется проведение очередного заседания межправкомиссии Грузия-Азербайджан. Комиссией с обеих сторон руководят премьер-министры. Сейчас мы активно готовимся к визиту премьера Грузии и проведению заседания", - заявил посол Азербайджана в Грузии.