Предвзятые утверждения армянской стороны были разоблачены в мексиканских СМИ

В авторитетной газете Мексики El Economista опубликовано интервью азербайджанского посла в стране Мамеда Талыбова под названием "Азербайджан хочет мира с Арменией", в ответ на клеветническую кампанию Армении против Азербайджана, которая ранее была опублик

В авторитетной газете Мексики El Economista опубликовано интервью азербайджанского посла в стране Мамеда Талыбова под названием "Азербайджан хочет мира с Арменией", в ответ на клеветническую кампанию Армении против Азербайджана, которая ранее была опубликована в вышеупомянутом издании.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в статье говорится, что антитеррористические мероприятия локального характера положили конец мечтам армянских сепаратистов Карабаха о независимости и что историческая справедливость восстановлена.

Отмечается, что территории Азербайджана почти 30 лет были оккупированы Арменией, и сотни тысяч человек вынужденно покинули свои родные земли.

В интервью представлена ​​информация о возможностях, созданных для иностранных компаний, а также о восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Отмечается также, что Азербайджан поддерживает подписание мирного соглашения между двумя странами, открытие региональных транспортных и коммуникационных связей, а также делимитацию и демаркацию границ, признанных на международном уровне.