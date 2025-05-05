Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях

Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях.

Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях.

Как сообщает Report, об этом говорится в Положении о МИД, утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.

В Указе среди обязанностей министерства отмечается, что необходимо проводить работу по выделению квоты Азербайджану или увеличению выделенной квоты на соответствующие должности в органах, подразделениях и представительствах международных организаций, в которых Азербайджан является членом или наблюдателем, а также по занятию соответствующих должностей гражданами Азербайджана в органах международных организаций, в которых Азербайджан является членом или наблюдателем, или с которыми сотрудничает.