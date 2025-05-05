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Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях

Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 16:55
Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях

Предусматривается увеличение квот для Азербайджана в международных организациях.

Как сообщает Report, об этом говорится в Положении о МИД, утвержденном Указом президента Ильхама Алиева.

В Указе среди обязанностей министерства отмечается, что необходимо проводить работу по выделению квоты Азербайджану или увеличению выделенной квоты на соответствующие должности в органах, подразделениях и представительствах международных организаций, в которых Азербайджан является членом или наблюдателем, а также по занятию соответствующих должностей гражданами Азербайджана в органах международных организаций, в которых Азербайджан является членом или наблюдателем, или с которыми сотрудничает.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın kvotasının artırılması nəzərdə tutulur

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