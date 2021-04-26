Президент Азербайджана выступил на 77-й сессии ЭСКАТО

26 апреля начала работу 77-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана

26 апреля начала работу 77-я сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, штаб-квартира которой находится в Таиланде. Она посвящена теме "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне".

Как сообщает Report, на сессии в сегменте выступлений глав государств и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона в видеоформате было представлено выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Выступление президента Ильхама Алиева

-Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый заместитель генерального секретаря ООН.

Прежде всего, благодарю за приглашение выступить на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана. Азербайджан придает большое значение отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Пандемия COVID-19 поставила страны мира лицом к лицу с новыми вызовами. Правительство Азербайджана с первых дней предприняло необходимые шаги, направленные на борьбу с пандемией. В целях снижения воздействия коронавируса на экономику, поддержки частного сектора, обеспечения макроэкономической и финансовой устойчивости был представлен широкий социально-экономический пакет.

С января мы приступили к вакцинации. На сегодняшний день использовано более 1,4 миллиона вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения.

Однако усилий, прилагаемых только на национальном уровне, недостаточно для преодоления пандемии.

Азербайджан идет в авангарде усилий по мобилизации глобальной деятельности против пандемии. В мае 2020 года Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил инициатором Саммита Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом, и успешно провел его. По нашей инициативе в декабре прошлого года была проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

«Вакцинный национализм», несправедливое распределение вакцин между развитыми и развивающимися странами вызывают у нас глубокую озабоченность. 53 процента существующих в мире вакцин заказаны более чем 30 богатыми государствами.

Азербайджан и как председатель Движения неприсоединения, и на национальном уровне продолжит борьбу, направленную на справедливое распределение вакцин в мире и обеспечение доступности вакцин для развивающихся и наименее развитых стран.

Недавно Совет по правам человека ООН единогласно принял выдвинутую Азербайджаном от имени Движения неприсоединения резолюцию, связанную с равным доступом стран к вакцинам.

В связи с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 государствам, большинство из которых составляют наименее развитые страны.

В прошлом году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией 20 процентов своей территории. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Армения, совершив в 1992 году Ходжалинский геноцид, совершила убийство 613 невинных мирных граждан, включая женщин и детей. Ходжалинский геноцид признан 13 странами.

В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие полного, незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако эти резолюции Арменией никогда не исполнялись. Для недопущения двойных стандартов я призываю страны-партнеры присоединиться к усилиям, направленным на предложение и подготовку механизмов исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Мы были свидетелями, когда некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполнялись в течение нескольких дней. Что же касается Азербайджана, то данные резолюции оставались невыполненными в течение 27 лет. Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования резолюций Совета Безопасности, не было. На протяжении всего этого времени на Армению не было оказано никакого давления, против нее не применялись санкции.

Напротив, военно-политическое руководство Армении угрожало Азербайджану «новой войной за новые земли». В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию на государственной границе. А в августе армянская диверсионная группа предприняла попытку пересечения линии соприкосновения.

27 сентября Армения, подвергнув наши Вооруженные силы и мирных жителей тяжелому артиллерийскому обстрелу, развязала широкомасштабную военную агрессию против Азербайджана. Чтобы защитить своих граждан, Азербайджан вынужден был начать контрнаступательную операцию. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, нормы и принципы международного права, восстановил историческую справедливость и территориальную целостность.

Во время 44-дневной Отечественной войны армянские вооруженные силы были полностью разгромлены. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, армяно-азербайджанский конфликт завершился. Конфликт остался в истории.

В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены. Зарубежные специалисты называют город Агдам «Хиросимой Кавказа». Армения намеренно подвергла вандализму, осквернила и разграбила наши культурные и религиозные памятники. Арменией были разрушены более 60 мечетей. Мечети были превращены в места содержания коров и свиней.

Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции «умный город», «умное село» и «зеленая энергия». Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга.

Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и «зеленого роста».

Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность. Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над «Зангезурским транспортным коридором», который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта.

Благодарю за внимание.