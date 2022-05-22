Представленные Азербайджаном пять принципов играют ключевую роль в разработке мирного договора

Представленные Азербайджаном пять принципов играют ключевую роль в разработке мирного соглашения.

Представленные Азербайджаном пять принципов играют ключевую роль в разработке мирного договора.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем один на один.

На встрече Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку Шарлем Мишелем процессов подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений двух стран, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ.

Отметив, что встреча в таком формате проводится по инициативе и при посредничестве Европейского Союза уже в третий раз, глава государства поблагодарил Шарля Мишеля за организацию данной встречи.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан представил основанные на международном праве 5 принципов для нормализации отношений и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и эти принципы играют основную роль в подготовке мирного договора.