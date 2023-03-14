Представлен отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении

Мониторинговая группа правозащитных организаций представила отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении.

Мониторинговая группа правозащитных организаций представила отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении.

Как сообщает Report, в отчете широко освещаются нарушения прав и свобод человека в Армении в 2020-2022 годах, факты жестокого обращения с гражданским населением, уголовные дела в отношении задержанных во время демонстраций лиц, журналистов и т.д.

В отчете отмечается, что применяющие двойные стандарты по отношению к Азербайджану международные организации по правам человека, делают вид, что не замечают факты антидемократического и бесчеловечного отношения в Армении к армянскому народу в течение последних двух лет.

В частности, международными организациями почему-то "не были замечены" факты жестокого обращения полиции с демонстрантами в Армении в апреле-июле 2022 года, случаи применения шумовых гранат.

В отчете подчеркивается, что хотя правительство во главе с Пашиняном позиционирует себя как "демократическое правительство", факты, отраженные в отчете, дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии.

Мониторинговая группа правозащитных организаций призывает международные и правозащитные организации отступить от политики двойных стандартов.