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Представлен отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении

Представлен отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении Мониторинговая группа правозащитных организаций представила отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 11:39
Представлен отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении

Мониторинговая группа правозащитных организаций представила отчет о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении.

Как сообщает Report, в отчете широко освещаются нарушения прав и свобод человека в Армении в 2020-2022 годах, факты жестокого обращения с гражданским населением, уголовные дела в отношении задержанных во время демонстраций лиц, журналистов и т.д.

В отчете отмечается, что применяющие двойные стандарты по отношению к Азербайджану международные организации по правам человека, делают вид, что не замечают факты антидемократического и бесчеловечного отношения в Армении к армянскому народу в течение последних двух лет.

В частности, международными организациями почему-то "не были замечены" факты жестокого обращения полиции с демонстрантами в Армении в апреле-июле 2022 года, случаи применения шумовых гранат.

В отчете подчеркивается, что хотя правительство во главе с Пашиняном позиционирует себя как "демократическое правительство", факты, отраженные в отчете, дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии.

Мониторинговая группа правозащитных организаций призывает международные и правозащитные организации отступить от политики двойных стандартов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda insan hüquq və azadlıqlarının pozulması faktları ilə bağlı hesabat təqdim olunub

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