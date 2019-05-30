Представлен новый План действий Совета Европы по Азербайджану - ДОПОЛНЕНО

"Азербайджан строит отношения с международными организациями на основе равноправия и взаимного интереса. Принятый план действий создаст новые возможности для сотрудничества с Советом Европы".

Как сообщает Report, об этом на презентации нового Плана действий Совета Европы по Азербайджану на 2018-2021 гг. заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

"План действий рассчитанный на четыре года является основой для практического сотрудничества с Советом Европы. В ней представлены много вопросов, которые интересны для нашей страны. Развитие демократического общества в Азербайджане -основная задача нашей политики. И в этой связи сотрудничество с СЕ очень важно для нас"-, отметил он.

Он также отметил, что помимо судебной сферы, борьбы с коррупцией, торговлей людьми, будут представлены новые сферы сотрудничества.

"Это гендерное равенство, права детей; развитие молодежи и другие вопросы будут включены в новый план. Считаю, что и СЕ разделяет эти же ценности",- отметил замминистра.

Как заявила руководитель Генерального директората по программам СЕ Верена Тейлор, для реализации нового плана действий СЕ по Азербайджану выделено 9 млн евро.По ее словам, 63% финансирования уже реализованы.

"Большую часть финансирования покрыл ЕС, а также США. Больше всего средств было выделено на реформу судебной и пенитенциарной систем", - отметила В. Тейлор.