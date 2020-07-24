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Представителя ЕС и посла Бельгии в Азербайджане вызвали в МИД

Представителя ЕС и посла Бельгии в Азербайджане вызвали в МИД Спецпредставитель ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в нашей стране Берт Шуфс были вызваны в МИД и встретились с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым
Внешняя политика
24 июля 2020 г. 23:49
Представителя ЕС и посла Бельгии в Азербайджане вызвали в МИД

Спецпредставитель ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в нашей стране Берт Шуфс были вызваны в МИД и встретились с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи Х.Халафов отметил, что недавняя военная провокация, совершенная Арменией на азербайджано-армянской границе, способствует эскалации напряженности как между двумя странами, так и в регионе в целом.

Было отмечено, что недавно радикально настроенные армяне совершили акты вандализма в отношении азербайджанцев в столицах и крупных городах многих европейских стран, а также совершили попытки вторгнуться в дипломатические миссии и консульства Азербайджана, угрожали азербайджанским дипломатам в этих странах и нападали на наших соотечественников.

До сведения посла Бельгии и представителя ЕС в нашей стране было доведено, что 22 июля этого года, в соответствии с призывом Комитета армян Бельгии, перед посольством Азербайджана в Брюсселе прошла массовая демонстрация, сопровождаемая серьезными провокациями и вандализмом. Было подчеркнуто, что, несмотря на неоднократные предупреждения, бельгийские власти не пресекли данные провокации.

Заместитель министра сказал, что во время инцидентов 6 членов азербайджанской диаспоры, в том числе европейский корреспондент REAL TV, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Халафов отметил, что бельгийские власти должны серьезно расследовать этот вопрос, дать юридическую оценку произошедшему и привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления и акты вандализма.

Замминистра также заявил Кестутису Янкаускасу, что, хотя Европейский союз делает заявления о нарушениях прав человека во всем мире, никаких заявлений по поводу недавней ксенофобии, вандализма и расовой дискриминации сделано не было. Он подчеркнул, что это вызвало серьезную обеспокоенность в азербайджанском обществе и вызвало вопросы.

Посол Б.Шуфс отметил, что бельгийское правительство восприняло произошедшее как серьезный инциденты, и вопросы, поднятые на встрече, будут доведены до сведения Центра. Он пообещал изучить вопрос, принять соответствующие меры и проинформировать азербайджанскую сторону о проделываемой работе.

Представитель ЕС отметил, что вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, находятся под пристальным наблюдением Европейского союза, и было опубликовано заявление по поводу недавних событий на международной границе. Он пообещал, что вопросы, поднятые на нынешней встрече, будут доведены до сведения должностных лиц ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi və Belçika səfiri XİN-ə çağırıldı
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