Представительство ЮНЕСКО: Нападение на посольство серьезно беспокоит всю международную общественность

Ужасный террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения, серьезно беспокоит не только Азербайджан, но и всю международную общественность.

Ужасный террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения, серьезно беспокоит не только Азербайджан, но и всю международную общественность.

Об этом Report сообщили в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Было отмечено, что до сих пор десятки государств и международных организаций осудили теракт, совершенный в посольстве Азербайджана.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.