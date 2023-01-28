О нас

Представительство ЮНЕСКО: Нападение на посольство серьезно беспокоит всю международную общественность

Представительство ЮНЕСКО: Нападение на посольство серьезно беспокоит всю международную общественность Ужасный террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения, серьезно беспокоит не только Азербайджан, но и всю международную общественность.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 12:24
Представительство ЮНЕСКО: Нападение на посольство серьезно беспокоит всю международную общественность

Ужасный террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, в результате которого один человек погиб, двое получили ранения, серьезно беспокоит не только Азербайджан, но и всю международную общественность.

Об этом Report сообщили в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Было отмечено, что до сих пор десятки государств и международных организаций осудили теракт, совершенный в посольстве Азербайджана.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке National Commission of Azerbaijan for UNESCO: Attack against Embassy of Azerbaijan is of serious concern for whole international community 
Версия на азербайджанском языке UNESCO nümayəndəliyi: "Azərbaycan səfirliyə hücum bütün beynəlxalq ictimaiyyəti ciddi narahat edir"

Другие новости из категории

522 НПО Азербайджана выдвинули перед Ираном требование: Найдите и накажите заказчиков теракта
522 НПО Азербайджана выдвинули перед Ираном требование: Найдите и накажите заказчиков теракта
28 января 2023 г. 13:34
Замгоссекретаря США: Активность Москвы и Тегерана в регионе вызывает тревогу
Замгоссекретаря США: Активность Москвы и Тегерана в регионе вызывает тревогу
28 января 2023 г. 13:14
Общество Türk Ocakları осудило теракт на посольство Азербайджана в Иране
Общество Türk Ocakları осудило теракт на посольство Азербайджана в Иране
28 января 2023 г. 13:06
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 13:00
В Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана
ФотоВ Баку проходит траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана
28 января 2023 г. 12:41
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта в расширенном составе
28 января 2023 г. 12:18
Мевлют Чавушоглу: Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране
Мевлют Чавушоглу: Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране
28 января 2023 г. 11:24
Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться
Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться
28 января 2023 г. 11:16
ISW: Протестующие в Иране обвиняют КСИР в нападении на посольство Азербайджана
ISW: Протестующие в Иране обвиняют КСИР в нападении на посольство Азербайджана
28 января 2023 г. 10:10
Гуэн: Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения случившемуся
Гуэн: Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения случившемуся
28 января 2023 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi