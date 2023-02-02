Представительство США в ОБСЕ: Власти Ирана должны расследовать нападение на посольство Азербайджана

Призываем власти Ирана расследовать нападение на посольство Азербайджана и привлечь виновных за нападение к ответственности.

Призываем власти Ирана расследовать нападение на посольство Азербайджана и привлечь виновных за нападение к ответственности.

Как сообщает Report, об этом глава представительства США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он выразил соболезнования министерству иностранных дел Азербайджана в связи с инцидентом: "Представительства Азербайджана в ряде других стран в последние месяцы также столкнулись с проблемами безопасности. Мы еще раз заявляем, что поддерживаем безопасность всех диппредставительств. Напоминаем властям Ирана об ответственности за защиту иностранных дипломатов в стране в соответствии с Венской конвенцией".

Дипломат отметил, что США осуждают любую форму насилия и привержены обеспечению безопасности диппредставительств.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.