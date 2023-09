ООН привержена работе по достижению устойчивого мира на Южном Кавказе

Организация объединенных наций (ООН) привержена работе во имя устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом представительство ООН в Азербайджане написало в социальной сети "Х".

"27 сентября мы вспоминаем тех, кто погиб в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном, и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых. ООН по-прежнему привержена работе по достижению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в публикации.