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Представительство ЕС: Ценим партнерство с Азербайджаном

Представительство ЕС: Ценим партнерство с Азербайджаном Представительство Европейского союза в Баку поздравляет народ Азербайджана с Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 13:09
Представительство ЕС: Ценим партнерство с Азербайджаном

Представительство Европейского союза в Баку поздравило народ Азербайджана с Днем независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию делегации ЕС в Facebook.

"ЕС ценит партнерство с Азербайджаном, которое направлено на укрепление стабильности, процветания и взаимного сотрудничества, а также на решение всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, на благо всех наших граждан. Климатическая конференция COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, предоставляет благоприятную возможность для сотрудничества в борьбе с изменением климата и перехода к зеленой экономике. Мы желаем Азербайджану и всему его народу мира, процветания и прогресса", - говорится в публикации.

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