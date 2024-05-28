Представительство ЕС: Ценим партнерство с Азербайджаном

Представительство Европейского союза в Баку поздравляет народ Азербайджана с Днем независимости.

Представительство Европейского союза в Баку поздравило народ Азербайджана с Днем независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию делегации ЕС в Facebook.

"ЕС ценит партнерство с Азербайджаном, которое направлено на укрепление стабильности, процветания и взаимного сотрудничества, а также на решение всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, на благо всех наших граждан. Климатическая конференция COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, предоставляет благоприятную возможность для сотрудничества в борьбе с изменением климата и перехода к зеленой экономике. Мы желаем Азербайджану и всему его народу мира, процветания и прогресса", - говорится в публикации.