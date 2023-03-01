Представительство ЕС в Азербайджане реализует кампанию "Женщина - великая сила"

Вопрос гендерного равенства является одной из ценностей Европейского союза и одной из тем, которые находятся на повестке дня в отношениях с Азербайджаном.

Вопрос гендерного равенства является одной из ценностей Европейского союза и одной из тем, которые находятся на повестке дня в отношениях с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил на открытии кампании "Женщина - великая сила".

Посол отметил, что кампания приурочена к Международному женскому дню - 8 марта, в рамках которой представительство ЕС будет делиться историями успешных женщин Азербайджана.

"Офис ЕС, руководствуясь своими ценностями, привлек к этой кампании около 20 женщин. Наша цель - чтобы люди узнали больше о сильных и успешных женщинах из разных сфер",- сказал Михалко.

Посол ЕС подчеркнул, что женщины и девушки являются движущей силой устойчивого развития, а достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин входит в Цели устойчивого развития ООН.

Кампания представительства ЕС продлится весь март.