О нас

Представительство ЕС в Азербайджане реализует кампанию "Женщина - великая сила"

Представительство ЕС в Азербайджане реализует кампанию "Женщина - великая сила" Вопрос гендерного равенства является одной из ценностей Европейского союза и одной из тем, которые находятся на повестке дня в отношениях с Азербайджаном.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 12:07
Представительство ЕС в Азербайджане реализует кампанию Женщина - великая сила

Вопрос гендерного равенства является одной из ценностей Европейского союза и одной из тем, которые находятся на повестке дня в отношениях с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил на открытии кампании "Женщина - великая сила".

Посол отметил, что кампания приурочена к Международному женскому дню - 8 марта, в рамках которой представительство ЕС будет делиться историями успешных женщин Азербайджана.

"Офис ЕС, руководствуясь своими ценностями, привлек к этой кампании около 20 женщин. Наша цель - чтобы люди узнали больше о сильных и успешных женщинах из разных сфер",- сказал Михалко.

Посол ЕС подчеркнул, что женщины и девушки являются движущей силой устойчивого развития, а достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин входит в Цели устойчивого развития ООН.

Кампания представительства ЕС продлится весь март.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi “Qadın böyük qüvvədir” adlı kampaniya həyata keçirir

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi