Представительство Азербайджана в СЕ поделилось публикацией по случаю 28 Мая

Представительство Азербайджана в Совете Европы поделилось публикацией по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице миссии в социальной сети "Х".

"28 мая азербайджанский народ отмечает День независимости. Сегодня исполняется 107 лет со дня провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Поздравляем всех азербайджанцев во всем мире с Днем независимости!", - говорится в сообщении.