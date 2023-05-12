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Представительство Азербайджана в ОБСЕ выступило с заявлением в связи с провокациями Армении

Представительство Азербайджана в ОБСЕ выступило с заявлением в связи с провокациями Армении Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ОБСЕ выступило с заявлением на заседании Постоянного совета ОБСЕ в связи с провокациями и агрессией Армении, направленными на срыв переговорного процесса по мирному договору.
Внешняя политика
12 мая 2023 г. 23:54
Представительство Азербайджана в ОБСЕ выступило с заявлением в связи с провокациями Армении

Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ОБСЕ выступило с заявлением на заседании Постоянного совета ОБСЕ в связи с провокациями и агрессией Армении, направленными на срыв переговорного процесса по мирному договору.

Как сообщает Report, в заявлении указывается, что 10-11 мая текущего года Армения совершила очередную военную провокацию, в результате которой погиб один военнослужащий азербайджанской армии, еще один был тяжело ранен.

Подчеркивается, что эта преднамеренная провокация, совершенная Арменией сразу после встречи в Вашингтоне, свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в продвижении мирной повестки дня.

В заявлении отмечается, что недавние события в Армении, в частности так называемый "судебный процесс" против азербайджанских военных, установка памятника, посвященного террористической операции "Немезида", демонстрируют рост реваншистских тенденций, угрожающих миру и безопасности в регионе.

В документе также говорится, что Азербайджан, будучи инициатором программы нормализации и продолжающий в настоящее время масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в напряженности, а также принимает все необходимые меры для предотвращения провокаций.

Было подчеркнуто, что подобные провокации со стороны Армении должны быть осуждены международным сообществом, в том числе отмечена важность активизации международных усилий для стимуляции этой страны к приверженности мирной повестке дня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ATƏT-dəki Nümayəndəliyi Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb

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