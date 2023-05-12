Представительство Азербайджана в ОБСЕ выступило с заявлением в связи с провокациями Армении

Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ОБСЕ выступило с заявлением на заседании Постоянного совета ОБСЕ в связи с провокациями и агрессией Армении, направленными на срыв переговорного процесса по мирному договору.
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Подчеркивается, что эта преднамеренная провокация, совершенная Арменией сразу после встречи в Вашингтоне, свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в продвижении мирной повестки дня.
В заявлении отмечается, что недавние события в Армении, в частности так называемый "судебный процесс" против азербайджанских военных, установка памятника, посвященного террористической операции "Немезида", демонстрируют рост реваншистских тенденций, угрожающих миру и безопасности в регионе.
В документе также говорится, что Азербайджан, будучи инициатором программы нормализации и продолжающий в настоящее время масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в напряженности, а также принимает все необходимые меры для предотвращения провокаций.
Было подчеркнуто, что подобные провокации со стороны Армении должны быть осуждены международным сообществом, в том числе отмечена важность активизации международных усилий для стимуляции этой страны к приверженности мирной повестке дня.