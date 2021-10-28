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Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО отметило во Франции юбилей Движения неприсоединения

Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО отметило во Франции юбилей Движения неприсоединения Мероприятие по случаю 60-летия Движения неприсоединения (ДН) было организовано Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО в Азербайджанском культурном центре в Париже, Франция.
Внешняя политика
28 октября 2021 г. 04:24
Представительство Азербайджана при ЮНЕСКО отметило во Франции юбилей Движения неприсоединения

Мероприятие по случаю 60-летия Движения неприсоединения (ДН) было организовано Постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО в Азербайджанском культурном центре в Париже, Франция.

Как передает местное бюро Report, в ней приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО по африканским приоритетам и иностранным делам Фирмин Матоко, постоянные представители различных стран при ЮНЕСКО и другие официальные лица.

Касаясь актуальности Движения неприсоединения как важной международной площадки в текущих мировых процессах, Абдуллаев поблагодарил членов Совета Безопасности за продление председательства Азербайджана и доверие, проявленное к Азербайджану в целом.

Выступавшие на мероприятии высоко оценили роль Азербайджана в Движении неприсоединения и поблагодарили организацию за вклад в ее деятельность.

Отметим, что Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения с 2019 года. В 2021 году члены Совета Безопасности обратились к нашей стране с просьбой председательствовать еще на год, и Азербайджан согласился с этим предложением. На промежуточной конференции министров иностранных дел, прошедшей в виртуальном формате в июле этого года, члены Движения единогласно приняли решение о продлении председательства Азербайджана до 2023 года.

Движение неприсоединения (ДН) - это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın YUNESKO nümayəndəliyi Fransada Qoşulmama Hərəkatının yubileyini qeyd edib

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