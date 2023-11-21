О нас

Представительница Полинезии: Ядерные испытания Франции привели к резкому росту онкозаболеваний

Представительница Полинезии: Ядерные испытания Франции привели к резкому росту онкозаболеваний Ядерные испытания Франции привели к тому, что среди жителей Французской Полинезии резко возросло число случаев онкологических заболеваний.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 14:04
Представительница Полинезии: Ядерные испытания Франции привели к резкому росту онкозаболеваний

Ядерные испытания Франции привели к тому, что среди жителей Французской Полинезии резко возросло число случаев онкологических заболеваний.

Как сообщает Report, об этом заявила представительница Французской Полинезии, заместитель генерального секретаря партии "Тавини" Элла Токориги на конференции на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Наши народы являются сторонниками свободы. Мы благодарим правительство и народ Азербайджана за оказанное внимание. Долгое время мы жили под властью Франции. За этим столом мы видим много сильных женщин. Они твердо стоят на ногах и борются за свои идеи", - сказал он.

По словам Токориги, жители Полинезии на протяжении более 30 лет страдали от последствий ядерных испытаний Франции.

"Ядерные испытания Франции привели к резкому росту онкологических заболеваний. Однако Франция продолжает избегать ответственности за свои действия. Им должно быть стыдно", - сказала она.

Токориги отметила, что Французская Полинезия также страдает от других последствий колониализма, таких как экономический спад и низкий уровень образования среди населения.

"17,5% полинезийских студентов бросают обучение в вузах на третьем курсе. Девочек же лишают возможности получить образование вовсе. Они вынуждены заниматься проституцией, чтобы прокормить себя и свои семьи", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Representative of Polynesia: 'Due to French nuclear tests, our population is suffering from cancer'
Версия на азербайджанском языке Polineziya təmsilçisi: "Fransanın nüvə sınaqlarına görə əhalimiz xərçəng xəstəliyinə düçar olur"

Экслюзивные новости

АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi