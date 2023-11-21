Представительница Полинезии: Ядерные испытания Франции привели к резкому росту онкозаболеваний

Ядерные испытания Франции привели к тому, что среди жителей Французской Полинезии резко возросло число случаев онкологических заболеваний.

Ядерные испытания Франции привели к тому, что среди жителей Французской Полинезии резко возросло число случаев онкологических заболеваний.

Как сообщает Report, об этом заявила представительница Французской Полинезии, заместитель генерального секретаря партии "Тавини" Элла Токориги на конференции на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Наши народы являются сторонниками свободы. Мы благодарим правительство и народ Азербайджана за оказанное внимание. Долгое время мы жили под властью Франции. За этим столом мы видим много сильных женщин. Они твердо стоят на ногах и борются за свои идеи", - сказал он.

По словам Токориги, жители Полинезии на протяжении более 30 лет страдали от последствий ядерных испытаний Франции.

"Ядерные испытания Франции привели к резкому росту онкологических заболеваний. Однако Франция продолжает избегать ответственности за свои действия. Им должно быть стыдно", - сказала она.

Токориги отметила, что Французская Полинезия также страдает от других последствий колониализма, таких как экономический спад и низкий уровень образования среди населения.

"17,5% полинезийских студентов бросают обучение в вузах на третьем курсе. Девочек же лишают возможности получить образование вовсе. Они вынуждены заниматься проституцией, чтобы прокормить себя и свои семьи", - сказала она.