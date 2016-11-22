В Баку обсужден план реализации молодежных мероприятий стран СНГ до 2020 года

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Стратегия международного молодежного сотрудничества (СММС) государств - участников СНГ на период до 2020 года обсуждена на проходящем в Баку XX заседании Совета по делам молодежи государств - участников СНГ.

Как сообщает Report, в ходе заседания участники обсудили меры по исполнению Плана мероприятий на 2016-2017 годы по реализации СММС на период до 2020 года и подготовке проекта Плана мероприятий на 2018-2019 годы.

Председатель Совета вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Абзал Нукенов подчеркнул, что Совет стал не только уникальной площадкой для развития молодежи государств, но и залогом продолжения добрых традиций межгосударственных отношений, в том числе и в сфере молодежной политики.

Участники мероприятия отметили положительный опыт Азербайджана по созданию домов молодежи, являющихся многофункциональными центрами для работы с молодежью.

Стороны обсудили создание условий для развития молодежного предпринимательства в странах Содружества. Отмечена необходимость создания постоянно действующего международного исследовательского консорциума для проведения мониторинга положения молодежи стран СНГ.

Также обсужден ход подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября 2017 года в российском Сочи.