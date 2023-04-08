Представители стран-членов ТЮРКСОЙ ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ посетили крепость города Шуша.
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, гостям была предоставлена подробная информация об истории города, а также о фактах армянского вандализма против памятников в период оккупации.
Делегация также побывала на равнине Джыдыр-дюзю, откуда открывается прекрасный вид.
Отметим, что сегодня в Шуше состоялась церемония закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.