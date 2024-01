Представители посольства Пакистана почтили память шехидов 20 января

Представители посольства Пакистана в Азербайджане посетили Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в соцсети "Х".

"Вместе с нашими азербайджанскими братьями и сестрами чтим память жертв трагедии 20 января 1990 года, отдавших жизни за независимость Азербайджана", - говорится в публикации.