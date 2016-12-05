Представители посольства Азербайджана посетили Многофункциональный миграционный центр Москвы

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Представители посольства Азербайджана в России Ровшан Ахундов и Тогрул Махмудов посетили Многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, гендиректор ММЦ Николай Федосеев показал гостям зоны Центра, где проходит регистрация, медицинское освидетельствование, тестирование на знание истории России и русского языка и другие процедуры.

Н.Федосеев отметил, что правительство Москвы заинтересовано в сотрудничестве с государствами, граждане которых приезжают в российскую столицу на заработки.

Стороны договорились, что дипломатическое ведомство в целях налаживания партнерства направит информацию о Многофункциональном миграционном центре в Государственную миграционную службу Азербайджана.

Наряду с этим на будущий год запланирована организация пресс-тура в ММЦ представителей ведущих средств массовой информации Азербайджана.