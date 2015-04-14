​Представители Подкомитета ООН по предупреждению пыток посетят Азербайджан

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Подкомитета ООН по предупреждению пыток (SPT) с 16 по 24 апреля посетит с визитом Азербайджан. Как сообщает Report, информацию об этом распространило представительство ООН в Азербайджане. Согласно информации, представители Подкомитета намерены совершить отложенный в сентябре прошлого года визит в Азербайджан.

Руководящая делегацией из четырех человек Айша Шужун Мухаммед заявила, что они получили гарантии официального Баку на создание условий для неограниченного доступа в любое место лишения свободы в Азербайджане.

Задачей Подкомитета ООН по предупреждению пыток является предотвращение пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении к заключенным и устранение подобных явлений. В то же время, Подкомитет обладает мандатом для посещения всех государств-участников Факультативного протокола Конвенции против пыток (OPCAT).

В ходе девятидневного визита в Азербайджан делегация посетит места лишения свободы, проведет встречи с азербайджанскими официальными лицами и другими заинтересованными сторонами. После завершения визита Подкомитет представит азербайджанскому правительству секретный отчет, включающий наблюдения и рекомендации, связанные с предотвращением пыток в отношении заключенных и плохого обращения с ними.

В состав делегации входят Айша Шужун Мухаммед, Милош Янкович, Маргрет Остерфельд и Виктор Захария.