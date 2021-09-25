О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представители ОИС осуществили в Гяндже оценочную миссию

Представители ОИС осуществили в Гяндже оценочную миссию Продолжается официальный визит в Азербайджан делегации во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывшей в страну по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмен
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 12:11
Представители ОИС осуществили в Гяндже оценочную миссию

Продолжается официальный визит в Азербайджан делегации во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывшей в страну по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

Как сообщает западный центр Report, члены делегации в сопровождении руководителя Аппарата омбудсмена Айдына Сафиханлы в ходе мониторинга, осуществляемого в Гяндже в рамках оценочной миссии, осмотрели разрушенные в результате артиллерийских и ракетных обстрелов жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе историко-культурные памятники, крупные торговые центры и другие общественные объекты, почтили память погибших и возложили цветы к месту гибели гражданских лиц. Члены делегации высоко оценили темпы восстановительных работ.

По итогам визита совместно с Независимой постоянной комиссией по правам человека ОИС будет подготовлен и представлен международным организациям и общественности доклад о миссии по расследованию человеческих жертв и разрушений, произошедших в результате обстрела вооруженными силами Армении второго по величине города Азербайджана.

Отметим, что по итогам оценочной миссии в Гяндже состоялась пресс-конференция для оценки результатов мониторинга и принятия соответствующего заявления.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке OIC delegation conducts fact-finding mission in Ganja
Версия на азербайджанском языке İƏT nümayəndələri Gəncədə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib

Экслюзивные новости

Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi