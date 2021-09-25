Представители ОИС осуществили в Гяндже оценочную миссию

Продолжается официальный визит в Азербайджан делегации во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывшей в страну по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмен

Продолжается официальный визит в Азербайджан делегации во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывшей в страну по приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

Как сообщает западный центр Report, члены делегации в сопровождении руководителя Аппарата омбудсмена Айдына Сафиханлы в ходе мониторинга, осуществляемого в Гяндже в рамках оценочной миссии, осмотрели разрушенные в результате артиллерийских и ракетных обстрелов жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе историко-культурные памятники, крупные торговые центры и другие общественные объекты, почтили память погибших и возложили цветы к месту гибели гражданских лиц. Члены делегации высоко оценили темпы восстановительных работ.

По итогам визита совместно с Независимой постоянной комиссией по правам человека ОИС будет подготовлен и представлен международным организациям и общественности доклад о миссии по расследованию человеческих жертв и разрушений, произошедших в результате обстрела вооруженными силами Армении второго по величине города Азербайджана.

Отметим, что по итогам оценочной миссии в Гяндже состоялась пресс-конференция для оценки результатов мониторинга и принятия соответствующего заявления.