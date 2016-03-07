Представители НАТО прибудут в Азербайджан для обсуждения сотрудничества в рамках IPAP

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Представители НАТО прибудут в Азербайджан на следующей неделе для обсуждения дальнейшего сотрудничества в рамках Индивидуального плана партнерства (IPAP) Азербайджана с НАТО. Как сообщает Report, об этом на международной конференции "Варшавский саммит НАТО: Возможности и ожидания" в Баку заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО Стефан Элгерсма.

"Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном стабильно развивается. Мы довольны нашим практическим сотрудничеством", - сказал Стефан Элгерсма.

Говоря о ситуации на мировой политической арене, С.Элгерсма отметил, что с 2014 года эта ситуация стала ухудшаться, что также создает определенные вызовы для альянса. Он отметил важность принятия коллективных мер по обороне. В этой связи, официальный представитель НАТО подчеркнул важность сотрудничества с Южным Кавказом. С.Элгерсма сообщил, что по сегодняшний день НАТО и Азербайджан реализовали различные мероприятия в таких областях, как управление чрезвычайными ситуациями, разминирование. С.Элгерсма также отметил важность того, что сейчас в НАТО работают несколько азербайджанских офицеров.

При этом, С.Элгерсма привлек внимание к тому, что три страны Южного Кавказа имеют разные подходы к сотрудничеству с НАТО и "мы уважаем их подход".