О нас

Представители МККК как можно скорее посетят задержанных в Армении азербайджанских солдат

Представители МККК как можно скорее посетят задержанных в Армении азербайджанских солдат Международный комитет Красного креста (МККК) информирован о задержанных в Армении двух азербайджанских военнослужащих.
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 11:05
Представители МККК как можно скорее посетят задержанных в Армении азербайджанских солдат

Международный комитет Красного креста (МККК) информирован о задержанных в Армении двух азербайджанских военнослужащих.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в МККК.

"Мы находимся в контакте с семьями задержанных и соответствующими ведомствами, наша цель - как можно скорее посетить их. В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных лиц во время посещений и создает условия для восстановления или продолжения отношений с их семьями. Согласно процедурам комитета, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются задержавшей стороне", - говорится в сообщении МККК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BQXK Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı əsgərlərə tez bir zamanda baş çəkməyi planlaşdırır

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi