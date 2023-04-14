Представители МККК как можно скорее посетят задержанных в Армении азербайджанских солдат

Международный комитет Красного креста (МККК) информирован о задержанных в Армении двух азербайджанских военнослужащих.

Международный комитет Красного креста (МККК) информирован о задержанных в Армении двух азербайджанских военнослужащих.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в МККК.

"Мы находимся в контакте с семьями задержанных и соответствующими ведомствами, наша цель - как можно скорее посетить их. В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных лиц во время посещений и создает условия для восстановления или продолжения отношений с их семьями. Согласно процедурам комитета, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются задержавшей стороне", - говорится в сообщении МККК.