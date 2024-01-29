Представители миссии наблюдателей от СНГ посетили избирательные округа в регионах Азербайджана

В рамках мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане наблюдатели от СНГ посетили избирательные округа в Лянкяранском, Лерикском, Масаллинском, Джалилабадском и Сальянском районах, а также в Шарурском, Садаракском, Шахбузском, Джульфинско

В рамках мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане наблюдатели от СНГ посетили избирательные округа в Лянкяранском, Лерикском, Масаллинском, Джалилабадском и Сальянском районах, а также в Шарурском, Садаракском, Шахбузском, Джульфинском и Ордубадском районах Нахчыванской Автономной Республики и городе Нахчыван.

Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в ходе ознакомления руководители окружных избирательных комиссий проинформировали наблюдателей о проводимой работе по подготовке к проведению внеочередных выборов. При посещении участковых избирательных комиссий члены миссии ознакомились с их техническим и методическим обеспечением, работой со списками избирателей. Наблюдатели отметили хорошую оснащенность участков, высокий уровень подготовки членов комиссий всех уровней.

В процессе мониторинга наблюдатели посетили тренинги в Нахчыванском городском и Ордубад-Джульфинском округах, в рамках которых проходили инструктаж и обучение членов участковых избирательных комиссий по организационным вопросам проведения выборов.

Особое внимание было уделено проходящей предвыборной кампании. Руководители окружных избирательных комиссий проинформировали наблюдателей о том, что кандидатам и их доверенным лицам предоставлены все предусмотренные законодательством возможности ведения агитации.

Завершено формирование миссии наблюдателей от СНГ. В Центральную избирательную комиссию Азербайджана направлены документы на аккредитацию 169 наблюдателей. В их составе представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ.