Представители Комитета ЕС по политике и безопасности посетили Физули

Представители Комитета по политике и безопасности ЕС начали визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Представители Комитета по политике и безопасности ЕС начали визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, прибывших в Международный аэропорт Физули гостей встретил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

В фойе аэропорта гостям была представлена ​​фотовыставка, посвященная истории Карабаха и перспективам дальнейшего развития региона.

В рамках визита гости посетили освобожденный от оккупации Физули и осмотрели руины города.

Отметим, делегация Комитета по политике и безопасности Европейского Союза и представителей европейских институтов прибыла в Азербайджан 11 апреля.