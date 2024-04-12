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Представители Комитета ЕС по политике и безопасности посетили Физули

Представители Комитета ЕС по политике и безопасности посетили Физули Представители Комитета по политике и безопасности ЕС начали визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 15:26
Представители Комитета ЕС по политике и безопасности посетили Физули

Представители Комитета по политике и безопасности ЕС начали визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, прибывших в Международный аэропорт Физули гостей встретил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

В фойе аэропорта гостям была представлена ​​фотовыставка, посвященная истории Карабаха и перспективам дальнейшего развития региона.

В рамках визита гости посетили освобожденный от оккупации Физули и осмотрели руины города.

Отметим, делегация Комитета по политике и безопасности Европейского Союза и представителей европейских институтов прибыла в Азербайджан 11 апреля.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of EU Political and Security Committee visit Azerbaijan's Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin nümayəndələri Füzuliyə səfər ediblər

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