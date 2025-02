Представители Колледжа нацбезопасности ЦАХАЛ находятся с визитом в Баку

Представители колледжа национальной безопасности Армии обороны Израиля находятся с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Израиля в Азербайджане.

В посольстве отметили, что визит делегации знаменует собой еще одну веху в постоянно растущем партнерстве между Израилем и Азербайджаном.

"Связи между странами продолжают укрепляться во всех областях и визит представителей Колледжа в Баку демонстрирует растущий интерес к обмену знаниями", - цитирует диппредставительство слова посла Израиля Джорджа Дика.

Также отмечается, что гости ознакомились с геополитической ситуацией в регионе и важной ролью Азербайджана на Южном Кавказе. Согласно информации, делегация во главе с генералом Нимродом Алони также посетила Аллею Шехидов в Баку.