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Представители исследовательских центров Турции и Ирана завтра посетят Агдам

Представители исследовательских центров Турции и Ирана завтра посетят Агдам "Сегодня мы обсудим отношения между Азербайджаном, Турцией и Ираном".
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 10:40
Представители исследовательских центров Турции и Ирана завтра посетят Агдам
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"Сегодня мы обсудим отношения между Азербайджаном, Турцией и Ираном".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран".

По его словам, страны региона должны сами решать свои проблемы: "Мы обсудим эти вопросы более детально. Отмечу, что завтра планируется визит в Агдам делегаций исследовательских центров Турции и Ирана".

Конференция организована Центром анализа международных отношений (AIR) с участием международно-исследовательских центров Ирана и Турции.

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Версия на английском языке Reps of Turkish, Iranian research centers to visit Aghdam
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və İran Araşdırmalar mərkəzlərinin nümayəndələri sabah Ağdama səfər edəcək

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