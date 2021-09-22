Представители исследовательских центров Турции и Ирана завтра посетят Агдам

"Сегодня мы обсудим отношения между Азербайджаном, Турцией и Ираном".

"Сегодня мы обсудим отношения между Азербайджаном, Турцией и Ираном".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран".

По его словам, страны региона должны сами решать свои проблемы: "Мы обсудим эти вопросы более детально. Отмечу, что завтра планируется визит в Агдам делегаций исследовательских центров Турции и Ирана".

Конференция организована Центром анализа международных отношений (AIR) с участием международно-исследовательских центров Ирана и Турции.