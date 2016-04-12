Представители интеллигенции Молдовы призвали положить конец армянской оккупации земель Азербайджана

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Группа представителей творческой интеллигенции Молдовы посетили посольство Азербайджана в этой стране. Как сообщает Report, они встретились с послом Азербайджана в Молдове Намиком Алиевым.

Во время встречи посол проинформировал гостей о ситуации, связанной с последними событиями на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, когда Вооруженные Силы Армении, в очередной раз, нарушив режим прекращения огня, с применением тяжелого вооружения подвергли интенсивному обстрелу мирные азербайджанские населенные пункты. Было подчеркнуто, что в результате агрессивных действий, намеренно предпринимаемых Арменией , есть убитые и раненые среди мирного населения азербайджанских сел, нанесен серьезный ущерб личному имуществу.

На встрече также выступила экс-обмудсмен Республики Молдова, председатель Общественной Палаты, известный правозащитник Аурелия Григориу. Представители творческой интеллигенции Молдовы поблагодарили посольство за предоставленную им исчерпывающую информацию и приняли специальное Обращение с требованием положить конец варварским действиям армянских оккупантов и освобождению захваченных Арменией оккупированных азербайджанских территорий.

Среди подписавших обращение: Эльвира Чемортан-Волошин - президент Культурного Центра ARTELIT , член Союза художников Молдовы; Лилия Шоломей - заслуженная артистка республики Молдова, ведущая солистка Национального Театра Оперы и Балета имени Марии Биешу; Гюльнара Райлян - солистка Национального Театра Оперы и Балета имени Марии Биешу; Анжела Юрку – руководитель Арт-студии «Пикассо»; художники: Татьяна Фрунзе, Александр Алавацкий, Илья Леу, Валентина Секриеру, Натали Прокоп, Игорь Моисей, Анна Пронина, Петру Кошлец и другие.

