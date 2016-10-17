Делегация Хазарского района побывала в Польше

Варшава. 17 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с руководителем ИВ Хазарского района Гюльагой Исламовым 13-16 октября находилась в Польше.
Как сообщили восточно-европейскому бюро Report из посольства Азербайджана в Польше, делегация приняла участие на прошедшем в гимназии имени Яна Павла II в городе Надажин мероприятии, посвященном Дню национального образования.
Выступивший на мероприятии глава ИВ Хазарского района Гюльага Исламов коснулся дружественных отношений между регионами страны и от имени азербайджанских коллег поздравил участников мероприятия с профессиональным праздником.
Затем делегация возложила цветы к памятнику, на котором запечатлены слова, сказанные Яном Павлом II о нашей стране в ходе визита в Азербайджан.
Гости также приняли участие на прошедшей в городе Надажи Международной выставке туризма.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook