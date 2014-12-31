​Представители ГУАМ и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Валери Чечелашвили встретился с заместителем министра иностранных дел, национальным координатором ГУАМ от Грузии Давидом Джалаганиа.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, во время встречи стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества ГУАМ, уделив особое внимание повестке дня и программе предстоящего 33 заседания Совета национальных координаторов ГУАМ с участием директоров политических департаментов МИД стран-участниц, которое пройдет в секретариате структуре 28-29 января 2015 года.

Замминистра отметил, что грузинская сторона с интересом рассматривает предложения украинского председательства по указанным документам и подтвердил свое присутствие на заседании.