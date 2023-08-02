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Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 17:01
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК

Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер.

Как сообщает Report, в письме выражена серьезная обеспокоенность представителей гражданского общества Азербайджана по поводу деятельности МККК в Азербайджане.

Напомнив, что эта международная организация действует в Азербайджане более 30 лет, представители гражданского общества отметили, что считают мандат и миссию МККК очень важными.

"Мы пришли в ужас от того, что во время осмотра на Лачынском посту грузовиков и машин скорой медицинской помощи под эмблемой Международного Комитета Красного Креста были обнаружены коробки с контрабандой, в которых перевозился бензин, сигареты, мобильные телефоны.

Мы призываем Международный Комитет Красного Креста не становиться инструментом манипуляций Армении и не делать несправедливых заявлений. Поскольку Карабах является территорией Азербайджана, ваше представительство в Баку может доставлять гуманитарные грузы по дороге Агдам-Ханкенди. Дорога из Агдама в Ханкенди короче, чем из Еревана. Это также может позволить вам значительно сэкономить на транспортных расходах.

Мы ждем, чтобы Ханкендинский офис Международного Комитета Красного Креста перешел в полное подчинение Бакинскому представительству. Международный Комитет Красного Креста должен выстраивать свою деятельность в соответствии с суверенитетом и территориальной целостностью Азербайджана. Мы также ждем от вас усиления диалога с армянской стороной по вопросу пропавших без вести.

Верим, что, учитывая опасения нашей общественности, Международный Комитет Красного Креста в кратчайшие сроки вынесет вопросы на повестку дня в своем головном офисе в Женеве, примет конструктивные решения и внесет необходимые коррективы в свою деятельность в отношении Азербайджана", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri BQXK-yə müraciət ünvanlayıblar: "Təşkilatın avtomobilləri cinayətkarların sığınacağı olmamalıdır"

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