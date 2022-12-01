Представители Генпрокуратуры России находятся с визитом в Азербайджане

Делегация Генеральной прокуратуры России прибыла в Азербайджан с рабочим визитом

Делегация Генеральной прокуратуры России прибыла в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в рамках программы планируется проведение круглого стола по предотвращению коррупционных преступлений, выявлению активов, полученных коррупционным путем, определению их местонахождения, предотвращению вывоза незаконных активов, а также лекции на другие соответствующие темы.

30 ноября делегацию принял генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что мероприятия, которые будут проведены в ходе визита, окажут положительное влияние на развитие навыков работников прокуратуры как в практической, так и в теоретической областях.