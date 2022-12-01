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Представители Генпрокуратуры России находятся с визитом в Азербайджане

Представители Генпрокуратуры России находятся с визитом в Азербайджане Делегация Генеральной прокуратуры России прибыла в Азербайджан с рабочим визитом
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 13:02
Представители Генпрокуратуры России находятся с визитом в Азербайджане

Делегация Генеральной прокуратуры России прибыла в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в рамках программы планируется проведение круглого стола по предотвращению коррупционных преступлений, выявлению активов, полученных коррупционным путем, определению их местонахождения, предотвращению вывоза незаконных активов, а также лекции на другие соответствующие темы.

30 ноября делегацию принял генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что мероприятия, которые будут проведены в ходе визита, окажут положительное влияние на развитие навыков работников прокуратуры как в практической, так и в теоретической областях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Baş Prokurorluğunun nümayəndələri Azərbaycana səfərə gəlib

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