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Представители Генпрокуратур Азербайджана и РФ обсудили сотрудничество в области экстрадиции

Представители Генпрокуратур Азербайджана и РФ обсудили сотрудничество в области экстрадиции Делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации находится с рабочим визитом в Азербайджане в рамках программы сотрудничества между Генпрокуратурами двух стран на 2021-2023 годы.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 20:26
Представители Генпрокуратур Азербайджана и РФ обсудили сотрудничество в области экстрадиции

Делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации находится с рабочим визитом в Азербайджане в рамках программы сотрудничества между Генпрокуратурами двух стран на 2021-2023 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Стороны обсудили международно-правовое сотрудничество в области экстрадиции и оказания правовой помощи по уголовным делам в рамках программы сотрудничества, включая организацию розыска, конфискации и возврата имущества, добытого преступным путем, борьбу с бытовым насилием, защиту прав несовершеннолетних, меры по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, а также защиту государственного обвинения по делам об экологических преступлениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya və Azərbaycan baş prokurorluqlarının nümayəndələri Bakıda ekstradisiya məsələlərini müzakirə ediblər

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