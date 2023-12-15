Представители Генпрокуратур Азербайджана и РФ обсудили сотрудничество в области экстрадиции

Делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации находится с рабочим визитом в Азербайджане в рамках программы сотрудничества между Генпрокуратурами двух стран на 2021-2023 годы.

Делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации находится с рабочим визитом в Азербайджане в рамках программы сотрудничества между Генпрокуратурами двух стран на 2021-2023 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Стороны обсудили международно-правовое сотрудничество в области экстрадиции и оказания правовой помощи по уголовным делам в рамках программы сотрудничества, включая организацию розыска, конфискации и возврата имущества, добытого преступным путем, борьбу с бытовым насилием, защиту прав несовершеннолетних, меры по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних, а также защиту государственного обвинения по делам об экологических преступлениях.