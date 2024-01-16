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Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры

Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры Акт вандализма в отношении памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен вызвал недовольство и представителей французской общественности.
Внешняя политика
16 января 2024 г. 11:29
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры

Акт вандализма в отношении памятника выдающейся азербайджанской поэтессе Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен вызвал недовольство и представителей французской общественности.

В интервью французскому бюро Report почетный сенатор Франции Ален Вассель заявил, что произошедшее в Эвиане является абсурдным и далеким от объективности действием проармянских сил.

Вассель также добавил, что в свое время для Азербайджана не были созданы условия для восстановления своих границ мирным путем: "Армения и Азербайджан по дипломатическим каналам должны были договориться сесть за стол переговоров. Однако условия для восстановления Азербайджаном своего суверенитета мирным путем не были созданы".

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции (АДА), бывший член Национальной ассамблеи Франции Жером Ламбер, заявил, что действия мэрии Эвиана совершенно неуместны и являются результатом деятельности очень сильной армянской диаспоры.

"С тех пор, как Азербайджан восстановил свой суверенитет над территориями, находившимися под армянской оккупацией на протяжении 30 лет, против Азербайджана начали выступать, в частности, оппозиционные силы во Франции. Эта оппозиция поддерживается армянской диаспорой, которая недовольна текущей ситуацией. Ряд представителей армянской диаспоры пытаются настроить французских политиков против Азербайджана", - сказал он.

Ж.Ламбер отметил, что подобные гнусные действия против Азербайджана ничем не обоснованы, а проармянские оппозиционные силы во Франции своими действиями препятствуют установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Почетный член Национальной ассамблеи Франции и Парламентской ассамблеи НАТО Жан-Люк Рейтцер рассказал местному бюро Report, что акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Хуршудбану Натаван в городе Эвиан вызвал у него огорчение.

"Между Азербайджаном и Францией всегда были прекрасные отношения во всех сферах, в том числе экономической и культурной. Однако на сегодняшний день многие во Франции, не зная Азербайджан, его истории, ни разу не побывав в этой стране, заняли антиазербайджанскую позицию. Я очень огорчен несправедливым отношением к Азербайджану в моей стране", - сказал он.

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Версия на английском языке Representatives of French public condemn vandalism against Natavan's statue in Évian
Версия на азербайджанском языке Fransa ictimaiyyətinin nümayəndələri: "Evianda baş verənlər erməni diasporunun fəaliyyətinin nəticəsidir"

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