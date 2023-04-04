Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования

Европейский союз (ЕС), выделивший 8 миллионов евро помощи, является крупнейшим международным донором, поддерживающим Азербайджан в вопросе разминирования.

Европейский союз (ЕС), выделивший 8 миллионов евро помощи, является крупнейшим международным донором, поддерживающим Азербайджан в вопросе разминирования.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Мы сожалеем о жертвах мин во всем мире, в том числе в Азербайджане, и продолжим поддерживать процесс разминирования, будем предоставлять экспертные консультации и оказывать помощь пострадавшему в результате конфликта населению, проводить работы по реконструкции. ЕС решительно привержен установлению в регионе устойчивого мира", - написал посол.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева написала в Twitter, что сотрудничество с ANAMA в сфере разминирования территорий продолжится: "Мины и другие взрывчатые вещества создают угрозу для жизни людей и устойчивого развития".

Напомним, что 4 апреля отмечается как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.