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Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами на Сарсангском водохранилище

Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами на Сарсангском водохранилище Аккредитованные в Азербайджане дипломаты продолжили свою поездку в освобожденные районы, посетив Сарсангское водохранилище. 
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 09:59
Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами на Сарсангском водохранилище

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты, военные атташе и руководители международных организаций в рамках поездки в Кяльбаджаркий район посетили Сарсангское водохранилище.

Как сообщает Report, дипломаты ознакомились с текущим состоянием водохранилища, процессом восстановления и планами по его дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что первой остановкой делегации в рамках поездки стал парк отдыха "Суговушан", где они смогли оценить масштаб восстановительных работ.

Отметим, что в поездке при сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева принимают участие более 60 дипломатов, включая 20 послов.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit Sarsang water reservoir
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Sərsəng su anbarında aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar - VİDEO

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