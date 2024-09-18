Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами на Сарсангском водохранилище

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты продолжили свою поездку в освобожденные районы, посетив Сарсангское водохранилище.

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты, военные атташе и руководители международных организаций в рамках поездки в Кяльбаджаркий район посетили Сарсангское водохранилище.

Как сообщает Report, дипломаты ознакомились с текущим состоянием водохранилища, процессом восстановления и планами по его дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что первой остановкой делегации в рамках поездки стал парк отдыха "Суговушан", где они смогли оценить масштаб восстановительных работ.

Отметим, что в поездке при сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева принимают участие более 60 дипломатов, включая 20 послов.