Представители дипкорпуса направляются в Физули и Шушу

9 июля начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и около 100 представителей международных организаций в освобожденные от оккупации города Физули и Шуша. Поездка была организована по поручению президента Азербайд

9 июля начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и около 100 представителей международных организаций в освобожденные от оккупации города Физули и Шуша. Поездка была организована по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, целью визита является информирование представителей дипломатического корпуса о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении, а также ознакомление с восстановительно-строительными работами, проводимыми в освобожденных от оккупации городах Физули и Шуша.

Сначала дипломаты ознакомятся со строительством Международного аэропорта в Физули, посетят подстанцию "Физули". В Шуше представители дипломатического корпуса ознакомятся с историческими и архитектурными памятниками города.

В рамках визита представителей дипломатического корпуса сопровождает помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.