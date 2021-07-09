О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представители дипкорпуса направляются в Физули и Шушу

Представители дипкорпуса направляются в Физули и Шушу 9 июля начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и около 100 представителей международных организаций в освобожденные от оккупации города Физули и Шуша. Поездка была организована по поручению президента Азербайд
Внешняя политика
9 июля 2021 г. 10:53
Представители дипкорпуса направляются в Физули и Шушу

9 июля начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и около 100 представителей международных организаций в освобожденные от оккупации города Физули и Шуша. Поездка была организована по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, целью визита является информирование представителей дипломатического корпуса о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении, а также ознакомление с восстановительно-строительными работами, проводимыми в освобожденных от оккупации городах Физули и Шуша.

Сначала дипломаты ознакомятся со строительством Международного аэропорта в Физули, посетят подстанцию "Физули". В Шуше представители дипломатического корпуса ознакомятся с историческими и архитектурными памятниками города.

В рамках визита представителей дипломатического корпуса сопровождает помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələrinin Füzuli və Şuşaya səfəri başlayıb

Самое важное

В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33
В Шуше открылась выставка картин
В Шуше открылась выставка картин
6 июля 2021 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi