О нас

Представители дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди наблюдали за территорией, где временно дислоцирован РМК

Представители дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди наблюдали за территорией, где временно дислоцирован РМК Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе, находящиеся на дороге Агдам-Ханкенди, понаблюдали за территорией, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 13:21
Представители дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди наблюдали за территорией, где временно дислоцирован РМК

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе, находящиеся на дороге Агдам-Ханкенди, наблюдали за территорией, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Об этом сообщает командированный в Агдам сотрудник Report.

Отметим, что сегодня представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе посетили Агдам. Они побывали на территории, где остановились фуры с продовольствием Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП).

Это около 60 дипломатов из более чем 50 стран и международных организаций, в том числе Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и других стран, ООН, Всемирной организации здравоохранения, TURKPA и др., а также иностранные журналисты.

Подробную информацию им предоставил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило продовольственный груз для удовлетворения потребностей лиц армянской национальности, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставить 40 тонн муки по дороге Агдам-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam-Xankəndi yolunda olan diplomatik korpus sülhməramlıların müvəqqəti nəzarəti altındakı Azərbaycan ərazilərinə baxıblar

Самое важное

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
31 августа 2023 г. 10:57
Азербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
ФотоАзербайджанский штурмовик был продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST
30 августа 2023 г. 14:14
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi