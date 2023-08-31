Представители дипкорпуса на дороге Агдам-Ханкенди наблюдали за территорией, где временно дислоцирован РМК

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе, находящиеся на дороге Агдам-Ханкенди, понаблюдали за территорией, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе, находящиеся на дороге Агдам-Ханкенди, наблюдали за территорией, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Об этом сообщает командированный в Агдам сотрудник Report.

Отметим, что сегодня представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе посетили Агдам. Они побывали на территории, где остановились фуры с продовольствием Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП).

Это около 60 дипломатов из более чем 50 стран и международных организаций, в том числе Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и других стран, ООН, Всемирной организации здравоохранения, TURKPA и др., а также иностранные журналисты.

Подробную информацию им предоставил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило продовольственный груз для удовлетворения потребностей лиц армянской национальности, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставить 40 тонн муки по дороге Агдам-Ханкенди.